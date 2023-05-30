Глава МИД Кыргызстана нанес визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева.
Президент отметил, что есть все возможности для того, чтобы поднять отношения и сотрудничество между двумя странами на новый уровень.
Он сказал, что уверен, что визит президента Садыра Жапарова, который посетит Монголию в дни проведения Дня национального праздника, активизирует политический диалог между двумя странами и придаст важный импульс расширению сотрудничества.
Кулубаев заявил, что Кыргызстан заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве в сферах торговли, экономики, обороны, миротворчества, безопасности, сельского хозяйства, легкой промышленности, транспорта, логистики, культуры, образования.
Он также сообщил о возможности координации общенационального движения «Миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии, с инициативой своей страны «Зеленое наследие».
В прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном, что стало важным для более тесных отношений и сотрудничества между двумя народами.
источник: Middle Asian News