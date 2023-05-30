В Туркменистане объявили дату празднования Курбан хайита

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл очередное заседание правительства. В ходе совещания заместитель председателя кабинета министров Мяхриджемал Маммедова официально объявила дату празднования Курбан хайита в стране. Об этом сообщает туркменская газета «Золотой век».

«Заместитель председателя Кабинета Министров М. Маммедова доложила об основных мероприятиях, запланированных к проведению в июне текущего года, и открытии объектов социального назначения. 28-29-30 июня в стране планируются различные культурные мероприятия по случаю Курбан байрамы», – говорится в сообщении.

Известно, что Курбай хайит в мусульманских странах празднуют три дня подряд, первый день во многих странах – выходной.