В Казахстане растёт заболеваемость ВИЧ, – Минздрав РК

CentralAsia (KZ) - За последние 10 лет в Казахстане вдвое увеличилась заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Смертность при этом уменьшилась. Такими данными на заседании правительства поделилась министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает Orda.kz.

В динамике за последние 10 лет в Казахстане заболеваемость ВИЧ увеличилась в два раза (с 11,5 в 2013 году до 20,3 в 2022-м), показатель смертности от синдрома приобретённого иммунодефицита снизился в 1,7 раза (с 1,5 в 2018 году до 0,9 в 2022-м).

В 2021 году Казахстан принял обязательства по искоренению синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИД) к 2030 году и достижению целей Глобальной стратегии, это:

95% всех людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, должны знать о своём статусе;

95% инфицированных должны получать лечение;

у 95% больных лечение должно быть эффективным.

«На конец 2022 года в стране проживало 30 558 людей с ВИЧ. В 2022 году зарегистрировано 3 877 новых случаев (показатель на 100 тысяч населения составил 20,3), при этом мужчин выявляется в два раза больше, чем женщин (67,2% / 32,8%). 82% приходится на трудоспособное население в возрасте 18–49 лет. Преобладает половой путь передачи: он составляет 75%, затем идёт инъекционный путь передачи – 20%», – сказала Гиният.

Медицинскую помощь инфицированным ВИЧ оказывают в Казахстане с уровня первичной медико-санитарной помощи и 20 центрами по профилактике ВИЧ. На республиканском уровне координирует и мониторит деятельность службы Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний.

В 2022 году в РК только семь неправительственных организаций были вовлечены в социальные проекты, связанные с больными вирусом иммунодефицита. Это очень мало, считает премьер-министр Алихан Смаилов.

«Поэтому министерству здравоохранения совместно с акиматами необходимо расширить количество социальных грантов и заказов для привлечения неправительственных организаций в работу с инфицированными и группами риска. Надо повысить информированность людей об этом заболевании, путях заражения и осложнениях», – поручил премьер.

Также, по его словам, следует улучшить и отношение общества к лицам, живущим с вирусом иммунодефицита. Министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно усилить разъяснительную работу среди населения.

«Со стороны санитарно-эпидемиологических служб необходим жёсткий контроль инфекционной безопасности при оказании населению как медицинских услуг, так и других процедур, где есть риски заражения», – добавил Смаилов.

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