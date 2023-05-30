Бывшему главе КНБ Казахстана Масимову и его бывшим замам смягчат режим содержания

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Бывшему председателю комитета национальной безопасности Кзахстана (КНБ) Кариму Масимову и его бывшим замам смягчат режим содержания. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела специального учета комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК Кайрат Асыл, передает КазТАГ.

«Закон («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения») содержит принципиально новые критерии распределения осужденных к местам отбывания наказания. Впервые осужденные – будут отбывать наказание в учреждениях средней безопасности», - сообщил Асыл.

Отмечается, что под указанную категорию попадают Масимов и его бывшие заместители.

«В учреждениях максимальной безопасности подлежат отбыванию наказания осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы, независимо от погашения судимости. При этом, осужденные последней категории, уже отбывающие наказание в учреждениях средней безопасности, в учреждения максимальной безопасности перемещаться не будут ввиду того, что уголовное законодательство в подобных случаях не допускает ухудшения правового положения осужденных лиц. Кроме того, учреждения чрезвычайной безопасности будут перепрофилированы в учреждения максимальной безопасности, за исключением одного учреждения в Житикаре, в котором будут содержаться только осужденные к пожизненному лишению свободы», - добавил представитель КУИС.

По его словам, в реализацию указанного закона в отношении осужденных, содержащихся в учреждениях чрезвычайной и максимальной безопасности, в суд будут направлены материалы об изменении вида учреждения, назначенного по приговору.

«Рассмотрение направленных материалов в суде и вступление принятых решений в силу потребует определенного, предусмотренного законом срока. Кроме того, осужденным, которым решениями судов вид учреждения будет изменен на учреждение средней безопасности, будет пересчитан срок наказания с учетом требований статьи 62 Уголовного кодекса, которая регламентирует, что время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в учреждении средней безопасности», - пояснил спикер.

Далее, после вступления в силу решений суда об изменении вида учреждения, осужденные будут переводиться в учреждения соответствующего вида максимально близко к местам жительства их родственников.

«В соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством родственники перемещаемых осужденных будут уведомлены в установленные законом сроки. Ранее количество осужденных отбывающих наказание по месту жительства родственников составляло порядка 60% процентов. После реализации Закона ожидается значительное увеличение этого показателя. Прогнозируется, что данная работа будет завершена до конца текущего года», - уточнил Асыл.

24 апреля 2023 года суд Астаны сообщил о вынесении обвинительного приговора экс-главе КНБ Кариму Масимову, который был осужден на 18 лет по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК. Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов были осуждены на 16, 15 и три года соответственно.

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