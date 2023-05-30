Украина сообщила о возвращении 79 тел своих погибших военных
- Азия и мир, политика
- 15:49, 30 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Киев получил тела 79 погибших бойцов ВСУ, сообщила пресс-служба украинского министерства по вопросам реинтеграции. Российская сторона об обменах или передаче тел не сообщала.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, подчеркнули в Минреинтеграции. Там же указали, что передадут тела бойцов семьям для захоронения.
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