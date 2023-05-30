экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украина сообщила о возвращении 79 тел своих погибших военных

CentralAsia (CA) -  Киев получил тела 79 погибших бойцов ВСУ, сообщила пресс-служба украинского министерства по вопросам реинтеграции. Российская сторона об обменах или передаче тел не сообщала.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, подчеркнули в Минреинтеграции. Там же указали, что передадут тела бойцов семьям для захоронения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com