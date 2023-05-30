Советник Зеленского прокомментировал атаки беспилотников на Москву

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область.

«Мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта, возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям и задать вопросы «а зачем вы отправляете нас в Украину». Мне кажется, дроны четко понимают последствия того, что они делают», - заявил Подоляк.

На прямой вопрос журналиста Александра Плющева, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что «мы с удовольствием смотрим — и прогнозируем увеличение количества атак». Но, подчеркнул он, «конечно же, прямого отношения не имеем».

Подоляк также отметил, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам. «Все люди, которые считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно — после 15 месяцев они не поняли, что 2014-го года у них не будет?» — заявил он.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла утром 30 мая. В Минобороны РФ сообщили, что в нападении участвовали восемь дронов: три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что несколько домов получили незначительные повреждения, точное число пострадавших зданий он не назвал.