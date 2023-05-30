Кремль: Атака Москвы беспилотниками — это ответ на удары по центру принятия решений в Киеве

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Атака беспилотников на Москву была ответом на российский удар по центрам принятия решений в Киеве в это воскресенье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК. По его словам, Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье (28 мая)»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Пресс-секретарь добавил, что не может комментировать вопросы защищенности Москвы, но отметил, что ПВО «сработала хорошо». По его словам, произошедшая атака беспилотников «в лишний раз подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных целей».

Пескова также спросили, будет ли обращение президента к россиянам по этому поводу. Тот ответил, что пока каких-то «специальных планов нет». «Но мы знаем, что, слава богу, нет никаких жертв, и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья», — добавил представитель Кремля.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла утром 30 мая. В Минобороны РФ сообщили, что в нападении участвовали восемь дронов: три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что несколько домов получили незначительные повреждения, точное число пострадавших зданий он не назвал.

В свою очередь советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.