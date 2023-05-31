Путин прокомментировал атаку дронов на Москву

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что атака беспилотников на Москву стала ответом на удар российских вооруженных сил по штабу военной разведки Украины. Этот удар ВС РФ нанесли «два-три дня назад», отметил глава государства, передает «КоммерсантЪ».

«Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим избрал путь запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям»,— рассказал Владимир Путин на выставке, посвященной креативной экономике.

Он заявил, что система ПВО вокруг столицы сработала «удовлетворительно».

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать», — заявил российский президент. По словам Путина, власти будут работать над «уплотнением ПВО столицы».

Также российский президент заявил, что атака украинских беспилотников по Москве является террористическим актом. Он подчеркнул, что, в отличие от ВСУ, российские военные наносят только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла утром 30 мая. В Минобороны РФ сообщили, что в нападении участвовали восемь дронов: три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что несколько домов получили незначительные повреждения, точное число пострадавших зданий он не назвал.

В свою очередь советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.