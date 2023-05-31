КНДР сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя со спутником на борту

- Азия и мир, политика
- 10:58, 31 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В КНДР сообщили о неудачном запуске спутника. Ракета упала в воду примерно в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхон, сообщает Центральное телеграфное агентство.
«Государственное управление КНДР по освоению космоса провело запуск ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным спутником-разведчиком «Манригён-1». Ракета-носитель после отделения от первой ступени потеряла движущую силу из-за нештатного включения двигателя второй ступени и упала в море», – говорится в сообщении ЦТАК.
Причиной проблем на этапе запуска второй ступени ракеты-носителя с разведывательным спутником «Маннигён-1» стала ненадежность и нестабильность новой системы двигателя и характеристик топлива.
Южная Корея, Япония и США в свою очередь осудили произведённый КНДР запуск ракеты.
«Этот запуск, независимо от того, был ли он успешным, стал грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьёзной провокацией, угрожающей миру и безопасности на Корейском полуострове», – говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.
Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшее время.