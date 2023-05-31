Монголия намерена экспортировать мясо и мясопродукты в Кыргызстан

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела переговоры со своим коллегой из Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Батмөнх и Кулубаев оценили текущее состояние отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном и обменялись мнениями о расширении связей и партнерства на международной и региональной аренах в сферах политики, торговли, экономики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, культуры и туризм.

Батцэцэг Батмөнх отметила, что за последние 30 лет между двумя странами стабильно развиваются дружеские отношения, и подчеркнула важность сотрудничества с Кыргызстаном в сфере инфраструктуры, транспорта, логистики, сельского хозяйства и легкой промышленности в рамках реализации долгосрочной политики правительства Монголии «Видение 2050» и «Новой политики восстановления».

В рамках политики диверсификации внешней торговли Монголии стороны договорились о поставках экспортных товаров, таких как мясо, мясные продукты и кожа, в Кыргызстан и другие государства Центральноазиатского региона, импорте фруктов и овощей из Кыргызстана, содействии взаимовыгодным торгово-экономическим партнерствам и активизировать сотрудничество между ветеринарными и карантинными учреждениями.

Кулубаев отметил широкие возможности для развития сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства на взаимовыгодной основе.

Стороны также обсудили возобновление прямого авиасообщения между двумя государствами и развитие туристического сотрудничества за счет эффективного использования взаимного безвизового режима.

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