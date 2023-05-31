Шавкат Мирзиёев представил основные направления своей предвыборной программы

Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 мая представил свою программу кандидата на высший пост в стране. На прошедшем в Ташкенте съезде Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана он обозначил пять целей, которых намерен достичь к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба УзЛиДеп.

Первая цель записана как «Создание наиболее подходящих условий для реализации каждым человеком его потенциала». Для ее достижения планируется, в частности:

довести к 2030 году охват детей дошкольным образованием до 100%;

создать дополнительно 2,5 млн ученических мест в школах;

открыть во всех районах и городах школы-интернаты «Истеъдод – Интилиш – Истиқбол» («Талант — Стремление — Перспектива»);

провести цифровизацию системы здравоохранения;

внедрить систему медицинского страхования;

создать Национальное агентство социальной защиты;

построить дополнительно 1 млн единиц доступного жилья

полностью реформировать систему внешней трудовой миграции.

Вторая цель программы — «Обеспечение устойчивого экономического роста, чтобы люди были довольны жизнью». К 2030 году Узбекистан должен:

добиться увеличения объема ВВП на душу населения с нынешних $2200 до $4000;

войти в список стран с доходом выше среднего;

вступить во Всемирную торговую организацию;

удвоить объем экспорта с доведением его до $45 млрд в год;

увеличить мощности возобновляемых источников энергии до 25 тысяч мегаватт;

обеспечить все населенные пункты чистой питьевой водой;

покрыть Всемирной паутиной все села и махалли, увеличить скорость интернета в 10 раз.

передать в частный сектор оказание железнодорожных услуг, строительство и управление автодорогами, газо- и электроснабжение.

Третья цель программы — «Экономия водных ресурсов и защита окружающей среды». Все посевные площади планируется перевести на водосберегающие технологии, увеличить лесные массивы в Приаралье с 1,6 млн до 2,3 млн га, обеспечить 100-процентный охват населения услугами по сбору твердых бытовых отходов.

Четвертая цель — «Обеспечение верховенства закона, организация государственного управления на службе народа». В этом направлении предусмотрены такие меры, как полный перевод государственных услуг в электронную форму, обеспечение верховенства права, повышения независимости и справедливости судов и так далее.

Пятая цель – «Новый Узбекистан, безопасное и мирное государство». Предлагается вывести на новый качественный уровень практическое сотрудничество в Центральной Азии по разным направлениям, в том числе по рациональному использованию водных ресурсов, развитию транспортных коридоров, оказанию поддержки соотечественникам за рубежом и принятию системных мер по созданию необходимых условий для их активного участия в развитии Узбекистана.

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы действующий руководитель страны (его выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия «Миллий тикланиш»), Абдушукур Хамзаев — от Экологической партии, Улугбек Иноятов — от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова — от партии «Адолат».