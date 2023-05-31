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Министр иностранных дел Кыргызстана покинул Монголию

CentralAsia (MNG) -  30 мая завершился официальный визит министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева в Монголию.

В международном аэропорту «Чингисхан» гостя провожали официальные лица во главе с госсекретарем МИД Монголии Анхбаяром Нямдоржом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Кыргызской Республике Ганхуягом Содном.

В рамках визита Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел официальные переговоры с Министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и нанес визит вежливости президенту Монголии Хүрэлсуху Ухнаа.

Министр Жээнбек Кулубаев также посетил Национальный музей «Чингисхан».

источник: Middle Asian News

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