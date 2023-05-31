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В Китае заметили редкую панду-альбиноса. В мире знали только об одной такой особи. Видео

CentralAsia (CA) -  Национальный природный заповедник панд Волонг в китайской провинции Сычуань опубликовал видео большой панды-альбиноса. Альбинизм среди этих млекопитающих из семейства медвежьих - крайне редкое явление. На сегодня известно только одно животное с ним, сообщает Xinhua.

Кадры с пандой, появившиеся 27 мая, показали многие мировые телеканалы.

На видео, сделанном еще в феврале, красуется полностью белая и розовоглазая панда, которая неторопливо бродит по лесу и что-то вынюхивает. В какой-то момент камера фиксирует появление рядом двух других панд обычного черно-белого окраса. Предположительно, последние являются матерью и детенышем.

По словам китайских властей, медведь-альбинос был впервые замечен в 2019 году и является единственной пандой с редкой мутацией, когда-либо зарегистрированной в дикой природе.

Считается, что в момент обнаружения медведю было от одного до двух лет, а сейчас, соответственно, от четырех до пяти лет.

Хотя альбинизм часто является фатальным недостатком в животном мире, панда, похоже, чувствует себя хорошо. Персонал заповедника продолжит следить за уникальным зверем и попытается собрать его ДНК для дальнейшего расследования.

Большие панды, долгое время находившиеся на грани исчезновения, уже вне опасности как вид. В 2021 году Китай объявил, что им больше не грозит полное исчезновение, а в дикой природе проживают более 1800 особей.

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