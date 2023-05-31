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Выставка, посвященная чайной культуре Шэньси, открылась в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Выставка, посвященная чайной культуре провинции Шэньси на северо-западе Китая, открылась во вторник в Китайском культурном центре в Улан-Баторе.

«Древний Великий чайный путь, который соединил Азию и Европу, хранит долгую историю дружеских контактов между китайским и монгольским народами», — сказал посол Китая в Монголии Чай Вэньруй на церемонии открытия выставки.

На выставке представлены чай, чайные сервизы и картины, посвященные чайной культуре Шэньси и туристическим направлениям.

На выставке будут представлены дегустации чая, представления чайной церемонии, демонстрации традиционного китайского приготовления чая и другие сопутствующие мероприятия.

Четырехдневная выставка является частью серии мероприятий под названием «Чай для гармонии. Культурный салон Яцзи», спонсируемых Министерством культуры и туризма Китая и Посольством Китая в Монголии.

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