Выставка, посвященная чайной культуре Шэньси, открылась в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Выставка, посвященная чайной культуре провинции Шэньси на северо-западе Китая, открылась во вторник в Китайском культурном центре в Улан-Баторе.
«Древний Великий чайный путь, который соединил Азию и Европу, хранит долгую историю дружеских контактов между китайским и монгольским народами», — сказал посол Китая в Монголии Чай Вэньруй на церемонии открытия выставки.
На выставке представлены чай, чайные сервизы и картины, посвященные чайной культуре Шэньси и туристическим направлениям.
На выставке будут представлены дегустации чая, представления чайной церемонии, демонстрации традиционного китайского приготовления чая и другие сопутствующие мероприятия.
Четырехдневная выставка является частью серии мероприятий под названием «Чай для гармонии. Культурный салон Яцзи», спонсируемых Министерством культуры и туризма Китая и Посольством Китая в Монголии.