Премьер Японии уволил своего сына с поста секретаря по политическим вопросам после вечеринки в резиденции

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- 12:11, 31 мая 2023
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- Обновлено: 12:12, 31 мая 2023
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына Шотаро Кисиду с должности секретаря по политическим вопросам из-за «неподобающего» поведения. Об этом сообщил сам Фумио Кисида, передает Japan Times.
Возмущение общественности вызвали несколько фотографий Шотаро Кисиды, опубликованных на прошлой неделе японским журналом Shukan Bunshun. На фотографиях видно, что Кисида-младший с друзьями в прошлом году устраивал предновогоднюю вечеринку в официальной резиденции премьер-министра.
Вечеринка прошла 30 декабря 2022 года.
На одной из фотографий 32-летний Шотаро Кисида вместе с несколькими приближенными в шутливых позах позируют на красной дорожке официальной резиденции премьер-министра — обычно в этом месте делают официальные фотографии Кабинета министров. Сам Шотаро Кисида стоит в центре, то есть на месте премьер-министра. На другой фотографии он вместе с друзьями стоит на трибуне, как будто давая пресс-конференцию.
“会見ごっこ”の写真は、壁面やじゅうたんの意匠から「大ホール」とみられる。— 週刊文春 (@shukan_bunshun) May 30, 2023
「賓客をもてなす部屋で、昨年4月にはニュージーランドのアーダーン首相（当時）、5月にはフィンランドのマリン首相を迎えて晩餐会が開かれた」 https://t.co/DsQvGivBzQ
Ранее японские СМИ уже сообщали о других нарушениях со стороны Кисиды-младшего Так, сопровождая отца в официальных визитах, он использовал посольские автомобили для своих частных поездок по Парижу и Лондону. Практика назначения родственников политиков на должности секретарей и других сотрудников распространена в Японии.
Фумио Кисида заявил, что поведение его сына было неподобающим для того, кто занимает государственную должность секретаря премьер-министра по политическим вопросам, так что он принял решение уволить сына, чтобы тот понес ответственность за свое поведение. В пресс-службе Кабинета министров заявили, что уже приняли меры, чтобы официальная резиденция больше не использовалась неподобающим образом.