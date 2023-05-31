Премьер Японии уволил своего сына с поста секретаря по политическим вопросам после вечеринки в резиденции

Премьер-министр Фумио Кисида и его старший сын Шотаро (справа) в канцелярии премьер-министра

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына Шотаро Кисиду с должности секретаря по политическим вопросам из-за «неподобающего» поведения. Об этом сообщил сам Фумио Кисида, передает Japan Times.

Возмущение общественности вызвали несколько фотографий Шотаро Кисиды, опубликованных на прошлой неделе японским журналом Shukan Bunshun. На фотографиях видно, что Кисида-младший с друзьями в прошлом году устраивал предновогоднюю вечеринку в официальной резиденции премьер-министра.

Вечеринка прошла 30 декабря 2022 года.

Фотография из журнала Shukan Bunshun. Шотаро Кисида — справа с незаблюренным лицом

На одной из фотографий 32-летний Шотаро Кисида вместе с несколькими приближенными в шутливых позах позируют на красной дорожке официальной резиденции премьер-министра — обычно в этом месте делают официальные фотографии Кабинета министров. Сам Шотаро Кисида стоит в центре, то есть на месте премьер-министра. На другой фотографии он вместе с друзьями стоит на трибуне, как будто давая пресс-конференцию.

Ранее японские СМИ уже сообщали о других нарушениях со стороны Кисиды-младшего Так, сопровождая отца в официальных визитах, он использовал посольские автомобили для своих частных поездок по Парижу и Лондону. Практика назначения родственников политиков на должности секретарей и других сотрудников распространена в Японии.

Фумио Кисида заявил, что поведение его сына было неподобающим для того, кто занимает государственную должность секретаря премьер-министра по политическим вопросам, так что он принял решение уволить сына, чтобы тот понес ответственность за свое поведение. В пресс-службе Кабинета министров заявили, что уже приняли меры, чтобы официальная резиденция больше не использовалась неподобающим образом.