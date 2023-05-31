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В Улан-Баторе открыли ожоговый центр при безвозмездной помощи Кувейта

CentralAsia (MNG) -  Несмотря на задержку в процессе строительства, в июле 2022 года был сдан в эксплуатацию блок А ожогового центра, начато оказание ожоговой помощи. Теперь центр полностью заработал с открытием блока В, восьмиэтажного здания больницы.

В 2009 году Государственная специализированная инспекция пришла к выводу, что старое здание Ожогового центра, построенное в 1957 году, небезопасно для эксплуатации, а строительство нового здания застопорилось на восемь лет из-за финансовых проблем. Правительства Монголии и Кувейта согласились потратить безвозмездную помощь в размере 8 миллионов долларов США из Кувейтского фонда на строительство нового здания и приобретение медицинского оборудования.

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