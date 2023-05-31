Банк развития Монголии привлекает $75,0 млн путем выпуска частных облигаций

CentralAsia (MNG) - В соответствии с Постановлением № 22 от 24 апреля 2023 года Совета директоров Банка развития Монголии привлечен капитал в размере 75,0 млн долларов США от иностранных инвесторов путем выпуска частных облигаций на внебиржевом рынке. 12 мая с.г. был подписан договор с ООО «Mopane Securities», зарегистрированным в Лондоне, и привлечен вышеуказанный капитал.

Сообщалось, что инвестирование без рисков, связанных с курсом иностранной валюты, т.е. выпуск ценных бумаг в тугриках, дает возможность диверсифицировать ресурсы Банка Развития и защитить от риска колебания курса иностранной валюты.

Банк развития сэкономил 13,8 млн долларов США в своем текущем портфеле за счет досрочного погашения облигаций «DBM 2023» с ценой выпуска 100,0 долларов США по средневзвешенной цене 92,4 долларов США. В частности, до 23 октября текущего года или срока погашения облигаций «DBM 2023» сэкономлено 7,54 млн долларов США за счет основной суммы и 6,34 млн долларов США за счет процентных расходов соответственно.

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