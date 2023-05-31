Доход Фонда социального страхования Монголии увеличился на ₮199,2 млрд

CentralAsia (MNG) - За первые 4 месяца этого года доходы Фонда социального страхования достигли 1,2 трлн тугриков, 199,2 млрд (19,5 процента) по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а расходы достигли 1,2 трлн тугриков, увеличившись на 155,2 ( 14,9 процента) млрд.

За указанный период доходы медицинского страхования достигли 500 миллиардов тугриков, увеличившись на 122,5 (32,4 процента) миллиардов тугриков по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а расходы достигли 554,5 миллиардов тугриков, сократившись на 166,5 (23,1 процента). процентов) миллиардов тугриков.

В социально-экономических данных, опубликованных Национальным статистическим комитетом, отмечается, что снижение общих расходов было вызвано сокращением государственных текущих трансфертных расходов на 153,4 (22,3 процента) млрд тугриков по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения