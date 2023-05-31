Итоги парламентских выборов в Турции. Альянс Эрдогана получил 323 места из 600

парламент Турции

CentralAsia (CA) - Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил окончательные результаты парламентских выборов. Партия справедливости и развития, главой которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получила 268 из 600 мест в парламенте. Республиканская народная партия, лидер которой — Кемаль Кылычдароглу, получила 169 мест, передает «Анадолу».

Глава турецкого избиркома также сообщил, что Партия националистического движения получила 50 мест в парламенте, а Новая партия благоденствия — 5. Они наряду с Партией справедливости и развития входят в «Республиканский альянс», поддерживающий Эрдогана. Таким образом, блок действующего президента получил 323 места в турецком парламенте по итогам выборов.

Хорошая партия, входящая в оппозиционный альянс Кылычдароглу, получила 43 места в парламенте. Из этого следует, что оппозиционному «Народному альянсу» досталось 212 мест. Кроме того, не входившая ни в один альянс Левая партия зеленых по итогам выборов получила 61 место, а Рабочая партия Турции — 4 места.

Во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. За него отдали голоса 52% избирателей. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 48% голосов.