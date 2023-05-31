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Египет и Монголия обсуждают расширение туристического сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра туризма и древностей по вопросам туризма Гада Шалаби встретилась в штаб-квартире министерства в Аббасии с послом Монголии в Каире Булганом Энхтувшином, чтобы обсудить укрепление туристического сотрудничества между двумя сторонами и стимулирование въездного туризма в Египет.

В начале встречи заместитель министра приветствовала посла, подчеркнув особые отношения между Египтом и Монголией, рассмотрев стратегию министерства по развитию въездного туризма и усилия министерства по открытию новых туристических рынков, а также поощрение частного сектора к работать над увеличением этого движения.

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