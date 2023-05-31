Информация о Монголии опубликована на сайте Всемирной туристской организации

CentralAsia (MNG) - Путешествие в Монголию 2023 – новая государственная поддержка туристического сектора в Монголии.

Национальное видение Монголии до 2050 года подчеркивает «национальные ценности» или этническую гордость как главный приоритет для национальных целей. Туризм предлагает людям возможность подтвердить свою гордость, а иностранные туристы по-новому оценят привлекательность Монголии, соприкоснувшись с великолепной природой и кочевой культурой Монголии. Монголия с населением всего 3,4 миллиона человек, находящимся между великими державами России и Китая, может расширить свои границы по всему миру, открыв окна в мир в форме туризма, что также имеет большое значение для достижения того, к чему стремится «Видение 2050».

Драматические пейзажи Монголии уже давно очаровывают путешественников, ищущих уникальных впечатлений.

С решением правительства Монголии объявить 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии», и ожидается, что в 2023 году будет организовано более 90 мероприятий по развитию туризма. Монголия поставила перед собой цель принять не менее 1 миллиона иностранных туристов и заработать 1 миллиард долларов на туризме в ближайшие годы. В 2019 году страна приняла в общей сложности 577 000 иностранных туристов, заработав 650 миллионов долларов в туристическом секторе.

Закон о туризме, принятый 4 мая 2023 года, был пересмотрен с целью улучшения правовой базы туристической отрасли.

В рамках этого законопроекта:

100 процентов НДС на товары и продукты, приобретенные туристами, будут возвращены

Количество стран, имеющих право на получение «электронной визы», будет удвоено, а визы будут выдаваться онлайн в течение 48 часов.

Будет проведена либерализация авиаперевозок, в течение трех лет не будут вводиться ограничения на полеты в Монголию, принимающую самолеты из всех других стран.

Кабмин принял решение временно освободить граждан 34 стран от визового режима при поездках в Монголию с туристическими целями и для пребывания до 30 дней. Список стран включает 32 страны Европы, Австралию и Новую Зеландию.

Европейские страны: Австрийская Республика, Королевство Бельгия, Венгрия, Греческая Республика, Королевство Дания, Королевство Испания, Итальянская Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Королевство Нидерландов, Республика Польша, Португальская Республика, Словацкая Республика, Республика Словения, Финляндия, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Королевство Швеция, Эстонская Республика, Королевство Норвегия, Республика Исландия, Швейцария Конфедерация, Республика Болгария, Ирландия, Республика Кипр, Румыния, Княжество Монако, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее без визы в Монголию (в качестве туристов и на срок до 30 дней) уже могли въезжать граждане следующих стран: Аргентины, Беларуси, Бразилии, Канады, Чили, Эквадора, Германии, Гонконга, Израиля, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Макао, Перу, Республики Корея, Российской Федерации, Сербии, Сингапура, Таиланда, Турции, Украины, США, Уругвая и Узбекистана.

Фестиваль Наадам: борца бросает на землю его противник во время ежегодного фестиваля Наадам в Улан-Баторе. Знаменитое мероприятие проводится каждый июль, чтобы отпраздновать годовщину похода Чингисхана на завоевание мира. Спортивный фестиваль, которому в 2022 году исполнилось 100 лет, включает в себя традиционные монгольские мероприятия, включая борьбу, стрельбу из лука и скачки.

Хотя многие путешественники стремятся насладиться красивыми природными пейзажами страны, в столице, Улан-Баторе, есть что посмотреть. Новые достопримечательности включают музей Чингисхана, который предлагает свежий взгляд на бурную историю Монголии.

Музыкальный фестиваль Spirit of Gobi — одно из нескольких крупных событий, которые пройдут в Монголии этим летом. Другие интересные фестивали, на которые стоит обратить внимание, включают Playtime, K-Pop Festival и Kharkhorum 360 Visual Art & Music Experience.

Добро пожаловать в Монголию!

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