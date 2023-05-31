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В рамках ОДКБ появится понятие «координирующее государство»

CentralAsia (KZ) -  Мажилис Казахстана на пленарном заседании ратифицировал протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности.

Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Согласно протоколу координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности, для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира.

Условия участия коллективных миротворческих сил в операции ООН определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

«Следует отметить, что участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер. Протокол не ограничивает право государств направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях ООН», - сказал Камалетдинов.

Он подчеркнул, что ратификация протокола отвечает интересам Казахстана, так как будет способствовать обеспечению эффективного участия ОДКБ и ее государств-членов в усилиях мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности, а также укреплению сотрудничества в рамках организации.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.

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