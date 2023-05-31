Пашинян и Алиев 31 мая проведут встречу в Кишиневе

CentralAsia (CA) - Евросоюз (ЕС) ведет подготовку «большой встречи» между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также на переговорах будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель. Встреча пройдет 31 мая на полях Европейского политического саммита в Кишиневе, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим»,— сказал высокопоставленный представитель ЕС журналистам в Брюсселе.

25 мая Армения и Азербайджан сообщили о решении территориального спора. Азербайджанская сторона утверждала, что мирное соглашение с Арменией может быть подписано 1 июня в Кишиневе. Никол Пашинян подчеркивал, что сейчас обсуждается четвертая редакция документа, а окончательного варианта соглашения нет.