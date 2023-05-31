В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана

CentralAsia (CA) - Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум в Twitter.

«В случае если Высшая избирательная комиссия объявляет итоговые результаты президентских выборов 1 июня…, календарь может выглядеть следующим образом: церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре, в этот же день Эрдоган раскроет список нового кабмина», - написал Учум.

Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, говорил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. За него отдали голоса 52% избирателей. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 48% голосов.