Глава ЧВК «Вагнер» заявил о необходимости всеобщей мобилизации в России

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CentralAsia (CA) - Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече с журналистами в Екатеринбурге заявил о необходимости «сейчас объявить всеобщую мобилизацию, включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения и всего того, что требуется», передает «КоммерсантЪ».

По его словам, продолжение военных действий может «быть тяжелым».

«Если мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения, чтобы когда гром грянет уже можно было воевать, а не креститься. Если общество не будет мобилизовано — все расслабятся, будут радоваться, что подотпустило, кто-то быстренько свалит. А потом придут злобные ребята, я уже говорил, что украинцы – это не все. Потом придут и румыны, и поляки, и кто угодно еще»,— заявил Пригожин.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября прошлого года, в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении: задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено. Некоторые категории граждан, включая студентов, многодетных отцов, сотрудников ИТ-компаний, могли воспользоваться отсрочкой от призыва.

Начало процессу мобилизации положил президентский указ, однако документа такого же уровня о ее прекращении подписано не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в этом вопросе «точка» поставлена и без указа, документ о начале мобилизации продолжает действовать в части выполнения задач военными.