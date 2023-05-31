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В Казахстане ожидается 43-градусная жара
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 1-3 июня ожидается жаркая погода, на большей части республики будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

«Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана. Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами», - отмечается в прогнозе синоптиков.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем на северо-западе и севере страны до +36…+41 °С, на востоке до +28…+33 °С, в центре до +30…+39 °С, на юге до +37…+43 °С, на юго-востоке до +30…+37°С.

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