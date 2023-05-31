Ковидные госпитали в регионах Казахстана планируют переоборудовать

CentralAsia (KZ) - В Казахстане начали переоборудовать ковидные госпитали и передавать их койко-места больницам. Об этом сообщила руководитель департамента организации медицинской помощи РК Асель Кыдыралиева, передает informburo.kz

В рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19 в регионах построили модульные больницы на 200 койко-мест в каждой.

«На сегодня в 14 регионах страны работают 16 модульных больниц. В связи с тем, что статистика заболеваемости и смертности от коронавируса снизилась, на сегодняшний день вопрос передачи госпиталей решается Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами и региональными управлениями здравоохранения. В каждом регионе по-разному, дополнительные койко-места разворачивают на базе ковидных госпиталей в зависимости от необходимости», – сообщила Асель Кыдыралиева.

К примеру, в Атырауской области планируют переоборудовать ковидный госпиталь для нужд онкологического и перинатального центра. В Кызылординской области ковидный госпиталь также передадут онкологическому центру.

«Эти регионы уже начали работать в этом направлении. Нужно сказать, что эти больницы разрешается переоборудовать после проведения дезинфекционных работ, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам», – подытожила Асель Кыдыралиева.

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