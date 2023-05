Саммит ШОС под председательством Индии пройдет в виртуальном формате 4 июля

CentralAsia (CA) - 23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в виртуальном формате 4 июля, сообщило в пресс-релизе министерство иностранных дел Индии. Под ее председательством саммит пройдет впервые. На мероприятие приглашены все страны—члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран.

В качестве государств-наблюдателей пригласили Белоруссию и Монголию, в качестве гостя председателя —Туркмению. На саммите будут присутствовать руководители двух органов ШОС — секретариата и региональной антитеррористической структуры (РАТС), а также руководители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД).

Тема саммита — «На пути к безопасному ШОС» (Towards a SECURE SCO). В МИД Индии заявили, что слово SECURE в данном случае также является аббревиатурой из первых букв нескольких слов: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В прошлый раз саммит ШОС проходил в сентябре 2022 года в Самарканде в очном формате. По его итогам лидеры стран—членов организации подписали меморандум об обязательствах Ирана в связи с вступлением в ШОС, также был начат процесс оформления членства в организации Белоруссии.