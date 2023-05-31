Президент Таджикистана полетит в Кыргызстан на саммит ЕС-Центральная Азия
- Таджикистан, политика
- 17:26, 31 мая 2023
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Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в саммите «Европейский союз - Центральная Азия», который состоится в Кыргызстане 2 июня, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы таджикского государства.
В саммите также примут участие лидеры Узбекистана, Казахстана, а также зампред кабинета министров Туркменистана.
Европейскую сторону на встрече представит президент Евросовета Шарль Мишель.
По данным источника, на полях саммита запланирована двусторонняя встреча Эмомали Рахмона с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. Что будут обсуждать президенты - не сообщается.
Первая встреча глав государств Центральной Азии и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в Астане 27 октября 2022 года.
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