Президент Таджикистана полетит в Кыргызстан на саммит ЕС-Центральная Азия

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в саммите «Европейский союз - Центральная Азия», который состоится в Кыргызстане 2 июня, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы таджикского государства.

В саммите также примут участие лидеры Узбекистана, Казахстана, а также зампред кабинета министров Туркменистана.

Европейскую сторону на встрече представит президент Евросовета Шарль Мишель.

По данным источника, на полях саммита запланирована двусторонняя встреча Эмомали Рахмона с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. Что будут обсуждать президенты - не сообщается.

Первая встреча глав государств Центральной Азии и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в Астане 27 октября 2022 года.

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