Монголия увеличит число депутатов своего парламента

CentralAsia (MNG) - Парламентские выборы пройдут в Монголии в 2024 году. В преддверии этих выборов Монголия увеличит число депутатов своего парламента.

31 мая на внеочередной сессии Великий Государственный Хурал Монголии одобрил изменения в Конституцию страны.

Согласно внесенным поправкам парламент остается однопалатным, но с 126 членами, что на 50 депутатов больше предыдущего. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе, 78 членов будут избраны по мажоритарной системе или из округов, а 48 членов — по пропорциональной системе или по партийному списку.

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