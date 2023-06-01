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Монголия увеличит число депутатов своего парламента

CentralAsia (MNG) -  Парламентские выборы пройдут в Монголии в 2024 году. В преддверии этих выборов Монголия увеличит число депутатов своего парламента.

31 мая на внеочередной сессии Великий Государственный Хурал Монголии одобрил изменения в Конституцию страны.

Согласно внесенным поправкам парламент остается однопалатным, но с 126 членами, что на 50 депутатов больше предыдущего. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе, 78 членов будут избраны по мажоритарной системе или из округов, а 48 членов — по пропорциональной системе или по партийному списку.

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