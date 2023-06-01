Состоялась первая трехсторонняя встреча Монголии, Республики Корея и США

CentralAsia (MNG) - Первая трехсторонняя встреча Монголии, Республики Корея и США состоялась 30 мая 2023 года в Улан-Баторе.

Представителей Монголии возглавил директор Департамента политики и планирования МИД Бямбасурэн Гунтэвсурэн, представителей Сеула возглавил директор Департамента Северо-Восточной Азии МИД Республики Корея Чой Ён-джун и представителей Вашингтона возглавил помощник госсекретаря США Марк Ламберт.

На первой встрече стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной и международной безопасности, представляющих взаимный интерес, и приняли решение о сотрудничестве в сферах транспортно-логистических сетей, энергетики, минеральных ресурсов, продовольственной безопасности, изменения климата и сотрудничества в целях развития.

Стороны договорились организовать в будущем механизм трехсторонних встреч на регулярной основе и выступили с совместным заявлением.

источник: Middle Asian News

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