Адвентисты в Монголии празднуют субботу служения адвентистских возможностей

CentralAsia (MNG) - Мероприятие, посвященное теме «Делиться любовью», мобилизовало Министерство возможностей адвентистской миссии Монголии и Волонтерскую службу для охвата детей с особыми потребностями.

Adventist Possibility Ministries (APM) утверждает, что все одарены, нужны и ценны; люди идут туда, где им рады, но остаются там, где их ценят; ценность присуща через творчество и не определяется тем, что человек может или не может делать; каждый человек уникален и имеет данное Богом предназначение; в эту цель входит призыв обогатить жизнь других, который вытекает из чувства благодарности за то, что они сами получили.

Каждый год APM празднует особую субботу с целью повышения осведомленности и охвата семей с ограниченными возможностями. Уже второй год проповедь для этой особой субботы переводится, распространяется и проповедуется пасторами и лидерами в их общинах по всей Монголии. «Делиться любовью» было темой, которая мобилизовала служение адвентистских возможностей Монгольской миссии и волонтерскую службу для охвата детей с особыми потребностями. Всего в программе приняло участие 30 семей. Это благословение сообщить, что 11 из 30 семей являются адвентистами седьмого дня, а 19 семей имеют другое происхождение.

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