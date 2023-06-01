В Улан-Баторе прошел региональный семинар для выпускников премии Australia Awards

CentralAsia (MNG) - В рамках празднования 30-летия программы Australia Awards в Монголии посольство Австралии и организация Australia Awards в Южной Азии и Монголии (AASAM) проводят в Улан-Баторе с 29 по 31 мая 2023 года региональный семинар для выпускников программы Australia Awards 2023.

Более 40 выпускников Australia Awards из Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдивских островов, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и Монголии принимают участие в региональном семинаре для выпускников 2023 года. Тема этого семинара — «Лучшее восстановление: устойчивость к изменению климата и восстановление «зеленой» экономики». В ходе трехдневного семинара выпускники и участники обменяются знаниями и информацией, а также поделятся передовым опытом в области повышения устойчивости к изменению климата и содействия устойчивому зеленому развитию на национальном и региональном уровнях.

«Выпускники Australia Awards в Монголии и во всем регионе вносят ценный вклад в развитие своих стран через частный сектор, правительство и гражданское общество. Они играют жизненно важную роль в наших двусторонних отношениях и укрепляют тесные связи между людьми», — сказала г-жа Кэти Смит, посол Австралии в Монголии.

Австралия оказывает Монголии помощь в целях развития (включая стипендии) в течение трех десятилетий. Australia Awards — флагманская двусторонняя программа развития между Монголией и Австралией. Australia Awards — это система стипендий, основанная на заслугах, которая предлагается в основном для магистерских программ в Австралии. С 1993 года более 700 монголов получили справедливые, престижные и революционные стипендии Australia Awards. Возможности для учебы и исследований, предоставляемые стипендиями Australia Awards, развивают навыки и знания людей, которые способствуют изменениям и вносят свой вклад в результаты национального развития.

Australia Awards способствуют разнообразию и инклюзивности. Женщины составляют около 70% награжденных, растет участие людей с ограниченными возможностями и жителей сельской местности.

«В знак признания значительного влияния премии Австралии я рад сообщить, что в 2024 году мы увеличим количество наших стипендий до 15 лауреатов», — сказала посол Смит.

Australia Awards в Монголии действует в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между правительствами Австралии и Монголии. Программа находится в ведении Министерства иностранных дел и торговли (DFAT).

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