В Улан-Баторе 7,72 га земли будут оформлены в собственность государства и благоустроены

CentralAsia (MNG) - Заседание совета губернатора столицы состоялось под председательством заместителя губернатора, отвечающего за социальную сферу, экологическое развитие, загрязнение воздуха и окружающей среды Төмөртөмөө Зундуй. На заседании был представлен вопрос об определении местонахождения и размеров земель государственного пользования.

В целях обеспечения права жителей столицы на здоровую и безопасную окружающую среду, улучшения землепользования, увеличения количества земель общего пользования тротуары, зеленые насаждения и гаражи по решению Хурала Гражданского Представителя сносятся и оформляются в качестве земельного участка общего пользования. При этом с 2019 года в государственное пользование зарегистрировано 227,97 га земли в 145 населенных пунктах. В настоящее время проведено обследование ситуации с землепользованием, и на заседании совета обсуждалось оформление 7,72 га земли в 47 населенных пунктах в качестве государственной собственности.

Члены совета подчеркнули, что эта работа является хорошим примером, и для обсуждения этого решения Хурала Гражданского Представителя был составлен протокол собрания.

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