От 9,5 то 11,5 лет: В Таджикистане вынесли приговоры подполковнику и солдатам за избиение сослуживцев

CentralAsia (TJ) - Подполковник и пятеро военнослужащих, арестованные месяц назад в связи с избиением призывников и публикацией видео в соцсетях, решением Военной коллегии Верховного суда Таджикистана приговорены к лишению свободы на сроки от 9,5 до 11,5 лет.

Один из ответственных работников Военной коллегии Худжандского гарнизона подтвердил в интервью «Азия-Плюс», что все шестеро подозреваемых осуждены, но указав на вынесение приговора Военной коллегией Верховного суда Таджикистана, воздержался от предоставления более подробной информации.

Он только сообщил, что все они осуждены 30 мая: судья Матин Бобозода, судья Военной коллегии Верховного суда Таджикистана зачитал приговор в здании Худжандского гарнизона.

На скамье подсудимых находились военнослужащие срочной службы Джонибек Косимзода, Фахриддин Азимов, Азам Камолов, Махмадназар Нозимов, Ходжиакбар Сайфуллоев.

Пятеро военнослужащих обвинялись в «нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости».

Перед судом также предстал подполковник Нузхат Лазуриев, занимавший на момент избиения пост начальника первой комендатуры «Ворух».

Ему были предъявлены обвинения по пункту б ч. 3 статьи 391 «Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти» УК РТ.

Второй источник в Военной коллегии Худжандского гарнизона, не называя своего имени, сказал, что подполковник Нузхат Лазуриев и сержант Джонибек Косимзода приговорены к 11,6 годам, а четверо других военнослужащих - к 9,6 годам лишения свободы.

Видео избиения солдат было снято в конце 2022 года в одной из частей пограничных войск Таджикистана, но размещено было в социальных сетях в самый разгар весеннего призыва.

Месяц назад это видео вызвало огромный общественный резонанс в социальных сетях и негативную реакцию со стороны пользователей.

Пятеро задержанных солдат были старослужащими и к моменту возбуждения уголовного дела были уволены в запас. Они были задержаны уже по месту жительства.

Следствие по делу почти месяц вела военная прокуратура Согдийской области. 23 мая дело было передано в суд.

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