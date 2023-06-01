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Состоялась консультационная встреча между МИД Монголии и Республики Корея

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн работал в Южной Корее 30-31 мая 2023 г. и провел консультационную встречу с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Ён Самом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о политическом, торгово-экономическом сотрудничестве между Монголией и Республикой Корея, гражданско-консульских отношениях, сотрудничестве на международной и региональной аренах.

Замминистр Амартувшин подчеркнул, что Республика Корея является нашим третьим соседом и важной страной-партнером в регионе, и отметил важность укрепления стратегического партнерства между двумя странами и налаживания механизма политического диалога по вопросам внешней политики и безопасности.

В этом контексте было предложено организовать стратегическую консультативную встречу между министерствами иностранных дел в Улан-Баторе в этом году, а во второй половине этого года организовать очередное заседание Совместного комитета между правительствами Монголии и Республики Корея.

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