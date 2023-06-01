Сервис проката скутеров запускается в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - ООО «Jet Sharing Mongolia» запустило услугу проката скутеров в столице. Всего на улицах и площадях Улан-Батора планировалось разместить 3000 самокатов, из них 700 выпущено в опытном порядке. Исполнители проекта развернут все самокаты после понимания спроса и организационной структуры.

Самокат модели «Ninebot», который позволяет жителям Улан-Батора изменить свою поездку, подключен к смарт-системе или специальному приложению, а также имеет локатор. Для управления самокатом пользователь должен установить на свой телефон приложение «Jet Scooter» и создать учетную запись.

После этого можно будет начать путешествие, пополнив кошелек не менее чем на 4000 тугриков и отсканировав QR-код на руле. Стоимость первой минуты аренды скутера составляет 500 тугриков, а второй минуты — 200 тугриков. В частности, пользователь, пополнивший кошелек на 4000 тугриков, может кататься на скутере 18 минут. Это означает, что удобно вносить деньги на свой счет в зависимости от расстояния до пункта назначения. В Армении, Азербайджане, Казахстане, Сербии и Узбекистане успешно внедряется такая услуга по аренде самокатов с системой управления на основе специального приложения.

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