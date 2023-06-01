В Монголии отмечают Международный день защиты детей

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 1 июня, Монголия с размахом отмечает день защиты детей. Проводятся различные мероприятия, концерты. День материнства и детства, приуроченный к Международному Дню защиты детей, в этом году широко отмечается монгольской общественностью. На всех сценических площадках столицы Монголии организованы праздничные концерты, активное участие в которых, наряду с известными мастерами искусств, принимают и дети.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, он учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Детский день отмечается 1 июня и по всей Монголии. Он отмечался как день матери и защиты детей с 1995 по 2002 годы. Однако с 2003 года правительство Монголии решило праздновать просто День защиты детей.

День защиты детей в Монголии традиционно является одним из самых любимых событий. Он проводится как детский праздник и объявлен государственным праздником, который отмечается с большим размахом. Центральные площади и улицы города Монголии в этот день поступают в распоряжение самых юных граждан страны. Там проводятся различные концерты и представления.

Самые лучшие певцы, артисты и музыкальные коллективы страны исполняют перед юными зрителями песни и танцы Монголии и народов мира. В этот день дети получают подарки от родителей и друзей. Кроме того, компании дают подарки детям своих сотрудников. В последнее время группы, друзья или отдельные лица дарят подарки детям из бедных семей. Во время праздника 1 июня все соберутся в следующих местах: Площадь Сухбаатара, Детский парк, Национальный парк развлечений, Кинотеатры, Театры.

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