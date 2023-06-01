Выведенные племянником Назарбаева в ОАЭ $14 млн вернули в Казахстан

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - В госбюджет Казахстана вернули $14 млн, которые, по версии следствия, племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды вывел в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

В Антикоре рассказали, что в отношении бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц продолжаются расследования, в рамках которых ведомство принимает меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

«Указанные средства ($14 млн) обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях», – заявили в Антикоре.

Ведомство напомнило, что с начала уголовного преследования Сатыбалдыулы и связанных с ним лиц государству удалось вернуть активы на сумму свыше 464 млрд тенге ($1 млрд 38 млн).

«В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути», – рассказали в пресс-службе и уточнили, что продолжают работу по возврату незаконно выведенных активов.

26 сентября 2022 года столичный суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы за причинение имущественного ущерба путем обмана, а также присвоение или растрату чужого имущества.

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