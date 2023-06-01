экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шавкат Мирзиёев посетит Иран
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 июня посетит Иран с визитом. Об этом заявил генеральный директор департамента Центральной Азии, России и Кавказа организации развития торговли Ирана Рахматолла Хормали в ходе встречи с предпринимателями в Ташкенте, передаёт Newshub.

По его словам, в преддверии визита в Тегеране пройдет бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

Напомним, 14 сентября президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

Позже в конгресс-центре Самарканда состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Ибрахима Раиси. По итогам встречи было подписано 18 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества.

Тогда Ибрахим Раиси пригласил президента Узбекистана посетить Иран с ответным визитом в удобное для него время.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com