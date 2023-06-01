Шавкат Мирзиёев посетит Иран

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 июня посетит Иран с визитом. Об этом заявил генеральный директор департамента Центральной Азии, России и Кавказа организации развития торговли Ирана Рахматолла Хормали в ходе встречи с предпринимателями в Ташкенте, передаёт Newshub.

По его словам, в преддверии визита в Тегеране пройдет бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

Напомним, 14 сентября президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

Позже в конгресс-центре Самарканда состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Ибрахима Раиси. По итогам встречи было подписано 18 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества.

Тогда Ибрахим Раиси пригласил президента Узбекистана посетить Иран с ответным визитом в удобное для него время.