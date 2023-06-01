В Казахстане в июнь будет жарче, чем обычно на 1-2 градуса

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В июне средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части Казахстана, а количество осадков будет меньше нормы, говорится в консультативном прогнозе погоды «Казгидромета».

В первой декаде июня на большей части территории страны прогнозируют жаркую погоду:

на юге страны ночью до +20...+27°С, днём до +35...+44°С;

на севере, в центре ночью до +17...+25°С, днём до +33...+41°С;

на юго-востоке ночью от +8...+16°С до +20...+25°С, днём от +24...+31°С до +34...+39°С;

на востоке ночью от +2...+10°С до +15...+23°С, днём от +21...+28°С до +33...+38°С.

Лишь на западе с влиянием циклонов ожидаются кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха ночью от +18...+25°С до +13...+20°С, днём от +30...+38°С до +25...+33°С.

Уже в конце первой декады с прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, не исключены град, пыльная буря. Также ожидается кратковременный спад жары.

Во второй и третьей декадах июня жаркие дни будут сменятся прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.

Ожидается колебание температуры воздуха:

на западе и юго-востоке страны ночью от +10...+20°С до +16...+26°С, днём от +21...+31°С до +31....+40°С;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +5...+15°С до +11...+21°С, днём от +16...+26°С до +26...+36°С;

на юге ночью от +13...+23°С до +18...+25°С, днём от +25...+35°С до +32...+42°С.

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