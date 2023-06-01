Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине на $300 млн. Что в него вошло?

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США раскрыло содержание дополнительного пакета военной помощи Украине, выделяемых из запасов Пентагона. Ведомство сообщило, что пакет на сумму до $300 млн включает в себя вооружения и боеприпасы для защиты от авиаударов, беспилотников, танков, артиллерии и патроны для стрелкового оружия.

«Это разрешение является 39-м изъятием администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года», — говорится в сообщении. Военная помощь «включает ключевые возможности для поддержки воздушных защитников Украины» на фоне «продолжающихся авиаударов России», уточнило Минобороны США.

Пентагон перечислил виды вооружений, которые вошли в пакет дополнительной военной помощи. Среди них — боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО. США также предоставят артиллерийские и танковые боеприпасы калибра 105 мм и артиллерийские снаряды 155 мм; авиационные ракеты Zuni; более 20 млн патронов к стрелковому оружию; системы разминирования и другое полевое оборудование, приборы и запчасти к ним.