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В Балканском велаяте Туркменистана произошло землетрясение магнитудой 5,1

CentralAsia (TM) -  Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Балканском велаяте Туркменистана 31 мая в 4 часа утра по местному времени, сообщает сайт Volcano Discovery.

Сообщается, что землетрясение такой силы вряд ли может привести к серьезным разрушениям, но его вероятно почувствовали в населенных пунктах вокруг эпицентра, который находился в 55 километрах от города Балканабат, в 64 км от города Гумдаг и в 73 км от города Берекет. Очаг залегал на глубине 11,1 км.

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