Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

CentralAsia (CA) - Палата представителей США при поддержке большинства как демократов, так и республиканцев приняла в среду законопроект о приостановке действия потолка госдолга в размере $31,4 трлн, чтобы избежать дефолта, сообщает агентство Reuters.

Палата представителей, контролируемая республиканцами, 314 голосами против 117 проголосовала за отправку закона в сенат, который должен принять эту меру и передать ее на подпись президенту Джо Байдену до крайнего срока в понедельник, когда у федерального правительства, как ожидается, закончатся деньги для оплаты счетов.

После голосования Байден призвал сенат принять документ «как можно скорее», потому что это соглашение «хорошая новость для американского народа и американской экономики». В сенате заявили, что надеются принять закон до выходных.

Эта мера – компромисс между Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти – вызвала сопротивление со стороны 71 республиканца. Обычно этого было бы достаточно, чтобы заблокировать закон, но 165 демократов — больше, чем 149 республиканцев, проголосовавших за него, — поддержали эту меру. Республиканцы контролируют Палату представителей узким большинством в 222–213 голосов.

Закон, по сути, временно снимает лимит заимствований федерального правительства до 1 января 2025 года, ограничивает некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет, ускоряет процесс выдачи разрешений для определенных энергетических проектов, вернет неиспользованные средства на борьбу с COVID-19 и расширит требования к рабочим программам продовольственной помощи для дополнительных получателей. По данным Бюджетного управления Конгресса США, закон позволит сэкономить $1,5 трлн в течение десяти лет. Это меньше $4,8 трлн экономии, на которую республиканцы рассчитывали в законопроекте, который они приняли через Палату представителей в апреле, а также ниже $3 трлн дефицита, который предлагаемый бюджет Байдена сократил бы за это время за счет новых налогов.

Республиканцы утверждают, что резкое сокращение расходов необходимо для сдерживания роста государственного долга, который составляет $31,4 трлн, что примерно равно годовому объему производства экономики. Прогнозируется, что процентные платежи по этому долгу съедят растущую долю бюджета, поскольку стареющее население увеличивает расходы на здравоохранение и пенсионное обеспечение, согласно прогнозам правительства.