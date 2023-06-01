В Таджикистане в июне погода будет выше климатической нормы

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CentralAsia (TJ) - В июне в Таджикистане прогнозируется жаркая погода почти во всех регионах страны, сообщили «Азия-Плюс» в Агентстве по гидрометеорологии РТ.

Синоптики предупреждают, что в некоторых регионах и районах средняя месячная температура воздуха ожидается местами на один-два градуса выше климатической нормы.

Жарче всего будет в Хатлонской области и в долинных районах республиканского подчинения.

По данным синоптиков, на юге Таджикистана средняя месячная температура воздуха составит: в долинах 24-29, в предгорных районах 22-24 градуса.

Во второй половине месяца тут ожидается повышение температуры - ночью до 20-25, днем 35-40, по югу местами будет доходить до 45 градусов. В предгорьях ночами будет 15-20, а днем 32-37 градусов выше нуля.

Месячное количество осадков ожидается ниже нормы, местами в пределах климатической нормы. Кратковременные грозовые дожди различной интенсивности наиболее вероятны в начале и в середине месяца.

Во второй и третьей декадах месяца в Хатлоне возможно усиление западного ветра с порывами до 17-22 м/с, а также с пыльными бурями и мглой.

В Душанбе средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на два градуса и составит 24-29 градусов.

В первой половине месяца температурный фон ночью составит 14-19 градусов, а днем - от 29 дол 34 тепла. Во второй половине месяца в столице ожидается повышение температуры - ночью до 25 градусов, днем до 40 градусов.

Месячное количество осадков в Душанбе ожидается в пределах климатической нормы (20 мм). Кратковременные грозовые дожди разной интенсивности наиболее вероятны в начале и в середине месяца. Возможно усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с.

В Согдийской области средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах, а местами выше климатической нормы на один градус и составит: в долинах 25-27, а в горных районах - 12-14 градусов.

На севере страны в течение первой половины месяца ожидается колебание температуры: ночью 11-16, днем от 25-30 до 31-36, в горах ночью от 5-10 до 8-13, днем от 15-20 до 21-26 градусов.

Во второй половине месяца предполагается повышение температуры в долинах ночью до 19-24 тепла, днем 35-40, в горах ночью 12-17, днем 25-30 градусов.

Предполагается, что месячное количество осадков в Согде ожидается в пределах нормы, при этом местами выше (норма: в долинах 4-5 мм, в предгорных районах 5-15 мм, в горах 21-35 мм).

Кратковременные грозовые дожди различной интенсивности в долинах, предгорьях и горах наиболее вероятны в первой и второй декадах месяца. При грозах местами усиление ветра до 17-22 м/сек.

В горных районах республиканского подчинения и западных районах Горно-Бадахшанской автономной области средняя месячная температура воздуха составит 17-20 градусов, местами будет наблюдаться снижение температуры на один градус от климатической нормы.

В первой половине месяца преобладающая температура будет колебаться: ночью от 8-13 до 11-16 градусов, днем от 19-24 до 22-27, местами до 32 градусов выше нуля.

Во второй половине июня предполагается повышение температуры ночью до 13-22 тепла, днем до 38 градусов. Месячное количество осадков ожидается местами выше нормы (норма 35-55 мм, по западу ГБАО 8-20 мм).

В течение месяца ожидаются грозовые дожди различной интенсивности. В отдельные дни местами возможно усиление западного ветра до 15-20 м/с, с пыльными бурями и мглой.

По восточным районам ГБАО средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 10 градусов. В течение месяца ожидается колебание температуры: ночью от –3 до +2, местами до 10 градусов выше нуля, днем от 12 до 18 градусов, местами до 22 тепла. Месячное количество осадков на востоке ГБАО ожидается местами выше нормы - 8-16 мм.

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