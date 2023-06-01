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Каспийское море окрасилось в чёрный цвет. Видео

CentralAsia (KZ) -  Видео с необычным цветом воды в Каспийском море опубликовали в социальных сетях. На кадрах запечатлена вода чёрного цвета. Видео прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области Казахстана, передает Informburo.kz.

На место выехали специалисты областного департамента экологии. Они провели обследование и взяли пробы воды.

«Невооружённым глазом видно, что это природное явление – это иловые осадки, из-за которых волны отдают таким чёрным цветом. В результате разложения появляется запах неприятный. Мы направили письмо в адрес местного исполнительного органа, чтобы они провели соответствующие очистные работы», – сказал руководитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов.

Также он отметил, что рядом с этим участком нет никаких производств, так как это рекреационная зона.

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