США планируют помочь Туркменистану сократить утечки метана, - Bloomberg

Спутниковый снимок метановых шлейфов к востоку от Хазара, Туркменистан, сделанный НАСА в октябре 2022 года.

CentralAsia (TM) - США и Туркменистан ведут переговоры о соглашении, которое поможет Ашхабаду справиться с утечками метана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в госдепартаменте США и собеседников, знакомых с ходом переговоров.

По данным Госдепа, около 7% туркменского газа тратится впустую — улетучиваясь через прорехи в ветшающей газовой инфраструктуре страны или преднамеренно сжигается, если на месте добычи не хватает мощностей для его доставки на рынок, поясняет агентство.

Переговоры, которые Вашингтон ведет с Ашхабадом, касаются прямой финансовой поддержки Туркменистана и консультаций, которые должны помочь государству справиться с утечками газа.

Масштабные утечки метана (основной компонент природного газа — бесцветный газ, который не имеет запаха) влияют на климат, так как он в десятки раз более теплоемкий, чем углекислый газ CO2.

Экологи считают, что снижение выбросов метана — это относительно простой способ для борьбы с изменениями климата: согласно подсчетам Bloomberg Green, если бы весь газ, который выбрасывается или сбрасывается энергетическим сектором Туркменистана, был бы собран и сожжен, это имело бы примерно такой же эффект, как ежегодное уничтожение около 92 млн т CO2. Это примерно в два раза превышает общее количество углекислого газа, которое можно отфильтровать из дымовых труб во всем мире, поясняет агентство.

Туркменистан находится на четвертом месте в мире по запасам природного газа и выбрасывает больше метана на единицу добычи нефти и газа, чем любая другая крупная страна-производитель нефти или газа. Согласно подсчетам компании Kayrros SAS, которая оценивает влияние человеческой деятельности на окружающую среду, большинство из 500 самых интенсивных выбросов метана в мире с 2019 года, связанных с работой нефтегазового сектора, произошли именно в Туркменистане.

Если две страны достигнут соглашения, Туркменистан потенциально может добыть до 5,8 млрд кубометров газа — в условиях, когда из-за конфликта России и Украины мир столкнулся с дефицитом газа, указывает Bloomberg. По данным агентства, соглашение на руку американским нефтесервисным компаниям Halliburton Co. и SLB (Schlumberger), которые вероятно получат контракты на выявление утечек и замену оборудования. По словам представителей Госдепартамента, с которыми побеседовал Bloomberg, США сейчас консультируются с представителями промышленности и других заинтересованных в заключении соглашения сторон.