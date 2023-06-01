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В Турции подвели итоги президентских выборов

CentralAsia (CA) -  Согласно окончательным итогам прошедшего в конце мая второго тура президентских выборов в Турции, победивший на них Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82%, сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) страны Ахмет Йенер, передает CNNTürk.

По предварительным подсчетам голосов, Эрдоган набрал 52,16%, а Кылычдароглу — 47,84%.

Всего во втором туре, который прошел 28 мая, проголосовали более 54 млн избирателей, из них почти 2 млн — за рубежом.

«Я высоко оцениваю самоотверженную работу YSK и всей нашей организации», — сказал Йенер.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая и никто из кандидатов не смог набрать более половины голосов: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.

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