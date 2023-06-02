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Введена в постоянную эксплуатацию железная дорога Тавантолгой—Гашуунсухайт

CentralAsia (MNG) -  30 мая введены в постоянную эксплуатацию первая в Монголии непересекающаяся большегрузная железная дорога 1-го класса протяженностью 233,6 км Тавантолгой—Гашуунсухайт и грузовая кольцевая дорога, пропускной способностью 30-50 млн тонн грузов в год.

Государственная комиссия, созданная приказом Министра строительства и градостроительства Монголии № 125 от 29 мая текущего года, провела работы на железнодорожной линии Тавантолгой-Гашуунсухайт, и на основании выполнения задач, поставленных предварительной технической комиссией, было введены в постоянное пользование с разрешения членов Государственной комиссии.

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