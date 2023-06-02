Монголия присоединится к Глобальной программе электронной мобильности

CentralAsia (MNG) - Присоединяясь к Глобальной программе электронной мобильности и Фонду безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций, подключаясь к интегрированной сети электрических и гибридных транспортных средств, поставляемых странами-производителями и экспортерами, обеспечивая соблюдение стандартов автомобилей, поставляемых этой страной, и удаляя старые батареи, аккумуляторы, и другое оборудование, которое может образовывать опасные отходы.

Новая Глобальная программа электронной мобильности Глобального экологического фонда (ГЭФ), запущенная на Конференции ООН по изменению климата (COP25), поможет начальному набору развивающихся стран 17 развернуть электромобили в масштабе, в поддержку улучшения качества воздуха и снижения зависимости от ископаемого топлива.

Программа поможет правительствам разработать поддерживающую политику, обеспечивающую передачу технологий, участие частного сектора и доступ к коммерческому финансированию для введения парка электрических автобусов, двухколесных, трехколесных, грузовых автомобилей, легкого автотранспорта и частных транспортных средств. Он также создаст три региональные платформы для поддержки перехода к электрической мобильности в Африке, Азии и районе Тихого океана, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне. Эта работа будет тесно связана с Программа воздействия ГЭФ на устойчивые города.

«В глобальном масштабе 2050 будет в два раза больше автомобилей на дороге, причем почти весь прогнозируемый рост будет происходить в развивающихся странах, где загрязнение воздуха уже является серьезной проблемой во многих городах», - сказал Густаво Фонсека, директор программ ГЭФ , «Мы видим огромную выгоду от правительств, которые решили отказаться от двигателей внутреннего сгорания, как с точки зрения снижения выбросов, так и улучшения качества жизни. ГЭФ рад помочь создать масштаб для таких усилий с помощью этой программы ».

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